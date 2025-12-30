En la madrugada de este martes, vecinos de Rincón de los Sauces vivieron momentos de tensión cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca de un conocido hipermercado de la localidad.

La policía del CENAF 5 (Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia) fue alertada sobre el incidente a través de un llamado que informaba sobre los disparos en plena vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las descritas en la alerta. El sujeto, al notar la presencia policial, intentó huir a pie y descartó un objeto durante su fuga. Tras una breve persecución, el hombre fue interceptado y reducido por los oficiales, quienes procedieron a su detención.

En un rastrillaje posterior, lograron localizar y secuestrar un revólver calibre 32, que, según presumen, fue utilizado en los disparos.

El detenido fue trasladado al hospital local para una revisión médica y luego quedó alojado en la alcaldía a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación del hecho.