¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 30 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
Susto en Rincón de los Sauces

Estaba a los tiros en plena calle y cuando lo intentaron detener escapó y descartó el arma en la vía pública

Efectivos policiales respondieron al llamado de los vecinos tras escuchar varios disparos en la vía pública. El sujeto intentó escapar tras la intervención policial, fue arrestado y encontraron un revólver calibre 32.
 

Por Redacción

Martes, 30 de diciembre de 2025 a las 12:32
PUBLICIDAD

En la madrugada de este martes, vecinos de Rincón de los Sauces vivieron momentos de tensión cuando escucharon varias detonaciones de arma de fuego cerca de un conocido hipermercado de la localidad.

La policía del CENAF 5 (Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia) fue alertada sobre el incidente a través de un llamado que informaba sobre los disparos en plena vía pública.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre cuyas características coincidían con las descritas en la alerta. El sujeto, al notar la presencia policial, intentó huir a pie y descartó un objeto durante su fuga. Tras una breve persecución, el hombre fue interceptado y reducido por los oficiales, quienes procedieron a su detención.

En un rastrillaje posterior, lograron localizar y secuestrar un revólver calibre 32, que, según presumen, fue utilizado en los disparos.

El detenido fue trasladado al hospital local para una revisión médica y luego quedó alojado en la alcaldía a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación del hecho.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD