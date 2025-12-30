Con la pretemporada confirmada en San Martín de los Andes, River confirmó que sumará a Tomás Galván a los entrenamientos tras su paso a préstamo por Vélez. El volante de 25 años, que era pretendido por el Fortín para un traspaso definitivo, será considerado, al menos en esta etapa, por Marcelo Gallardo y es la tercera incorporación del Millonario.

Luego de varios rumores de una estadía definitiva en Liniers, finalmente esto no se logró ya que Vélez no va a afrontar la opción de compra de 1.6 millones de dólares y quería renovar el préstamo, alternativa que River rechazó. Finalmente, Gallardo tomó la decisión de repatriar al jugador surgido de las inferiores para darle una chance.

Galván integrará el grupo desde el inicio luego de un 2025 donde disputó 27 partidos, marcó cuatro goles y entregó una asistencia para el Fortín, donde tuvo momentos en los que se asentó en el once inicial. A menos que llegue una propuesta de venta interesante en el mercado de pases, integrará el grupo desde el inicio. El plantel de River comenzará la puesta a punto el 3 de enero, con la mira puesta en el debut de la Liga Profesional frente a Barracas Central.

Centurión y otra chance

Por otra parte, Ezequiel Centurión también va a volver a River tras su préstamo en Independiente Rivadavia de Mendoza, donde fue pieza fundamental en el conjunto campeón de la Copa Argentina. Ante la probable salida de Jeremías Ledesma, que busca continuidad en otro club, el arquero cipoleño sería nuevamente el suplente de Franco Armani para la temporada 2026.