Detuvieron a un joven en Cipolletti durante un operativo vinculado a una investigación por grooming

Un operativo conjunto realizado entre fuerzas provinciales, federales y especializadas en ciberdelitos se realizó este martes por la noche en Cipolletti, en el contexto de una investigación judicial originada en la provincia de Buenos Aires. La diligencia incluyó allanamiento, requisa y detención en un departamento ubicado sobre calle Castelli que fue ordenada por la jueza de garantías María Agustina Bagniole, a pedido del Departamento Judicial de Quilmes. El procedimiento se realizó con colaboración de la Policía de Río Negro, el COER, la Policía Federal Argentina y la División de Investigación Tecnológica de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el operativo se concretó la detención de un joven de 19 años, domiciliado en Cipolletti. Además, se secuestraron diversos elementos tecnológicos que serán sometidos a pericias. Entre los objetos incautados se encuentran teléfonos celulares, notebooks, dispositivos de almacenamiento, relojes inteligentes y una consola de videojuegos. Todo el material fue entregado bajo acta a las autoridades judiciales, quienes trasladaron al detenido y los elementos secuestrados para su análisis. La causa está en etapa de investigación penal preparatoria y se encuentra bajo reserva, aunque fuentes vinculadas al procedimiento indicaron que estaría relacionada con un presunto caso de grooming.

Se secuestraron dispositivos de almacenamiento que analizará la División de Innovación en Investigación Tecnológica de Delitos Tecnológicos Especiales

El allanamiento fue encabezado por personal de la Unidad 32 de Cipolletti, con apoyo de destacamentos especiales y fuerzas federales. La coordinación entre jurisdicciones permitió ejecutar la orden judicial sin incidentes, en presencia de testigos y bajo supervisión médica. El joven detenido fue sometido a exámenes de rutina y fichaje, y quedó a disposición de la justicia bonaerense. La División de Innovación en Investigación Tecnológica de Delitos Tecnológicos Especiales será la encargada de analizar los dispositivos secuestrados, en busca de evidencia digital que permita avanzar en la causa.