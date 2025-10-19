Fue el primer partido de Rosario Central como local desde el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y el Gigante de Arroyito vivió un momento muy emocionante con el sentido homenaje del Canalla para el ídolo. Con su familia presente, en la previa del partido se esparcieron sus cenizas en el estadio, generando la incontenible emoción de los presentes, con Ángel Di María y Cristian Kily González, entrenador de Platense, como dos de los que no pudieron contener las lágrimas.

Mientras todos los jugadores salieron al campo de juego con una remera especial con una foto del DT, en las tribunas flameaban banderas con la frase "Gracias Miguelo". También se estampó en la camiseta titular su imagen con el trofeo de la Copa de la Liga 2023, único que obtuvo en sus numerosos pasos por el club, además del ascenso desde la B Nacional en 2013.

Tras el ingreso de los equipos, se hizo presente su familia con una urna donde descansan parte de las cenizas de Russo. Por un pedido expreso suyo, el Gigante de Arroyito es uno de los estadios donde quiso que se esparcieran sus restos. "Vení, vení. Cantá conmigo que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Miguel Russo todos la vuelta vamos a dar", fue el hit que entonó la gente antes del respetuoso minuto de silencio que se hizo en su honor.