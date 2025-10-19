En otro escandaloso episodio en un encuentro de la Primera Nacional, el duelo entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn por el Reducido fue suspendido luego que el árbitro Lucas Comesaña denunciara haber recibido amenazas por parte de dirigentes del club local en el entretiempo.

El elenco jujeño ganaba 1 a 0 gracias al gol de Alejandro Quintana a los 42 minutos, pero el duelo se interrumpió cuando Comesaña decidió fue insultado y amenazado en el vestuario durante el entretiempo. Su polémica actuación hasta ese momento incluyó la expulsión de Matías Noble en el arranque del encuentro y un penal no sancionado a favor del Lobo﻿ que fue evidente.

El árbitro afirmó ante la prensa luego de tomar la decisión que “el partido está suspendido, resolverá el Tribunal de Disciplina cómo seguirá esto. Sufrimos dentro del vestuario amenazas de dirigentes del equipo local. Los dirigentes están identificados. Tendremos que hacer la denuncia, no fue solamente a mí, sino al equipo arbitral”.

Desde Deportivo Madryn, Ricardo Sastre, presidente del club, expresó su preocupación: “No nos causa gracia hacer 3 mil kilómetros y suspender el partido. El árbitro sufrió amenazas durante el entretiempo dentro del vestuario. Trató de ordenar la cuestión de los alcanzapelotas. Nosotros preferimos jugarlo, pero no podemos ir en contra si no están dadas las garantías. No podemos poner en riesgo la salubridad ni el estado físico de los árbitros. No nos causa gracia, pero tenemos que hacer caso”.

En manos del Tribunal

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) analiza intervenir de manera inmediata ante la gravedad institucional que implica el episodio. Podrían aplicarse sanciones severas a Gimnasia de Jujuy tanto en lo deportivo como en lo organizativo.

El encuentro además estuvo rodeado de polémica desde la designación del árbitro, ya que Comesaña había estado presente en el partido anterior de Deportivo Madryn, lo que generó sospechas sobre posibles favoritismos hacia el equipo del sur.

Así debió sacar la policía de Jujuy al árbitro Comesaña del campo de juego de Gimnasia.

Por el momento, no hay confirmación sobre la fecha para reanudar el partido en el estadio 23 de Agosto. Se aguardan el informe oficial del árbitro y las decisiones que tome la AFA en las próximas horas.