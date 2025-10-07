Un violento accidente sorprendió a los vecinos del barrio La Sirena este martes por la tarde, cuando una camioneta Toyota impactó contra un patrullero en la intersección de las calles Soldado Desconocido y Ceferino Namuncurá, alrededor de las 16. La fuerza del choque hizo que el móvil policial terminara colisionando contra un Volkswagen Vento, que a su vez embistió otros dos autos estacionados.

El siniestro dejó heridos a una mujer policía y al conductor de la camioneta, un hombre mayor, quienes fueron trasladados por dos ambulancias del SIEN al hospital con lesiones de distinta consideración. Además, un menor que se encontraba en la vereda recibió un golpe en la rodilla, aunque no requirió atención inmediata en el lugar y fue llevado por sus padres al centro médico.

Los vecinos no tardaron en manifestar su preocupación por la peligrosidad del tránsito en la zona, especialmente por la presencia de niños jugando en la vereda. “Esta calle es un peligro. La gente pasa muy rápido, no respetan ni derecha ni izquierda ni el paso peatonal”, contó una vecina que presenció el accidente.

Una testigo recordó otro incidente ocurrido en la misma esquina, donde su auto fue chocado y subido a la vereda. Ambos coincidieron en que la angostura de la calle y la falta de medidas de seguridad contribuyen a que los accidentes sean frecuentes. “Habría que poner un badén o algún control. Acá siempre hay choques”, agregó.

Este episodio reavivó el reclamo de los vecinos por mayores medidas de seguridad, en una zona donde la combinación de calles angostas, tránsito rápido y falta de señalización ha generado múltiples accidentes en el pasado.