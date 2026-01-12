Barcelona FC se quedó con la final de la Supercopa de España, que se disputó la semana pasada en Arabia Saudí. El elenco "cule" derrotó a su clásico rival por 3 a 2 en el encuentro que cerró la competencia y se alzó con el mayor premio económico en la historia de la competición.

En esta edición, se distribuyeron un total de 23 millones de euros, cifra que equivale aproximadamente a 25 millones de dólares al tipo de cambio actual. El monto se repartió entre los cuatro participantes bajo un formato de semifinales y final a partido único, lo que convirtió cada encuentro en decisivo tanto en lo deportivo como en lo económico.

En comparación con la edición anterior, el torneo presentó un incremento de 3.300.000 euros, es decir, cerca de 3.600.000 dólares, adicionales en premios. En 2025, el Barcelona cerró el certamen con 9 millones de euros por el título (alrededor de 9.800.000 dólares), mientras que el Real Madrid recibió .7.100.000 euros como subcampeón, equivalentes a 7.700.000 dólares.

El modelo de reparto combinó montos fijos y variables según el rendimiento deportivo. En la edición 2025 se distribuyeron 6.100.000 euros (unos 6.600.000 dólares) como importe fijo, con un premio adicional de 3 millones de euros (3.300.000) para el campeón que fue Barcelona FC y 1 millón de euros (1.100.000 dólares) para el subcampeón, que resultó el Real Madrid. Los clubes eliminados en semifinales también percibieron ingresos relevantes, el Athletic Bilbao recibió 2 millones de euros (2.200.000 dólares) mientras que el Mallorca obtuvo 850.000 euros, cerca de 930.000 dólares.