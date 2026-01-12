En una conferencia de prensa realizada este lunes por la tarde con la participación del fiscal jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer, y el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, las autoridades que investigan el origen de los incendios en Puerto Patriada informaron cómo avanza la causa y qué hipótesis manejan.

Indicaron que en las últimas horas se realizaron allanamientos y se secuestraron cinco celulares en viviendas ubicadas en una comunidad cercana al lugar donde comenzó el incendio.

Los investigadores analizaron cámaras de seguridad, donde detectaron que en un corto lapso de tiempo, poco después de iniciado el incendio, se observó bajar desde Puerto Patriada y hacia El Hoyo a dos camionetas que parecían estar haciendo una mudanza.

“Las camionetas estaban cargadas de elementos personales, incluso varios elementos en cajas ya preparadas tipo mudanza. Esto llamó la atención porque la mayoría de los vecinos, debido a la violencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar ni su documentación personal”, explicó García.

Agregó además que hubo dos testigos que no dieron su identidad pero reforzaron esta hipótesis ya que se acercaron a declarar espontáneamente lo mismo sobre las dos camionetas.

Aparentemente, estos vehículos pertenecerían a una familia de una comunidad ubicada en camino a Patriada. Los testigos mencionados también informaron que en esta comunidad tenían una disputa por la propiedad de tierras.

"Se generó una situación de conflicto que llevó a tener medidas judiciales como prohibición de acercamiento de uno de los integrantes de la comunidad", indicaron. Todo esto reforzó la hipótesis de que podrían tener relación con el incendio.

A partir de estos datos, se realizaron allanamientos para secuestrar celulares que serán peritados en busca de información. “Las diligencias llevadas a cabo hoy y los elementos secuestrados son al solo efecto de analizar los celulares”, aclaró García, quien señaló que la investigación se encuentra en una “etapa primigenia”.

Durante los procedimientos no hubo detenidos y se está averiguando si los sospechados tienen relación o no con el hecho.