Una actriz e influencer de moda de La Plata fue detenida en la feria que funciona en el playón de estacionamiento de la cancha de Estudiantes de La Plata, tras ser acusada de robar prendas de vestir a emprendedores del lugar.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del concurrido Mercado 55, ubicado en la intersección de 1 y 55, donde feriantes detectaron a una mujer sustrayendo ropa de distintos puestos y decidieron confrontarla para evitar su fuga.

Intervención de feriantes y Policía Bonaerense

Según testigos citados por 0221.com.ar, la acusada fue reducida por comerciantes de La Plata y la región, quienes lograron recuperar la mercadería y dieron aviso al personal de seguridad del predio.

En medio de un fuerte revuelo, que incluyó gritos e insultos, los feriantes retuvieron a la mujer hasta la llegada de efectivos de la Policía Bonaerense, que procedieron a su identificación y traslado.

Prendas y accesorios recuperados

Durante la requisa, los comerciantes y la Policía hallaron en la cartera de la acusada varias prendas y accesorios robados. Entre los elementos secuestrados se encontraban un pantalón de lino blanco, ropa interior y otros artículos de vestir, que fueron restituidos a las víctimas.

Momentos de tensión durante la detención

La intervención generó momentos de tensión entre los presentes, ya que la mujer intentó colocarse en el rol de víctima y aseguró haber sido lastimada en los brazos durante la reducción.

Sin embargo, al ser examinada, se constató que las supuestas lesiones eran de vieja data y no guardaban relación con el episodio ocurrido en la feria de Estudiantes.

Quién es la acusada y situación judicial

Finalmente, la implicada fue identificada como María Belén Patao, quien en redes sociales se presenta con el usuario @belupatao y se define como actriz e influencer de moda.

La mujer fue trasladada a la Comisaría Novena de La Plata, donde quedó imputada por el delito de hurto en grado de tentativa, una figura penal que es excarcelable.