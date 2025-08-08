Operativo en Cipolletti: secuestraron droga y autos robados, pero la pareja imputada recuperó la libertad

Un matrimonio que vive en una chacra del sector rural de Ferri, en Cipolletti, fue detenido durante un allanamiento que terminó con el secuestro de más de cuatro kilos de marihuana, una balanza de precisión, frascos de biofertilizante y dos vehículos robados. Sin embargo, pese a la gravedad de la acusación, ambos recuperaron la libertad casi de inmediato, aunque siguen ligados a la investigación.

El operativo, desarrollado ayer, fue impulsado a partir de una denuncia por disparos y amenazas en la zona. La Policía de Río Negro, junto al grupo especial COER y la división Toxicomanía, irrumpió en la vivienda rural donde encontraron la droga fraccionada en 12 bolsas, valuada en más de tres millones de pesos. Además, secuestraron un Renault Kangoo y una moto Zanella ZR 150, ambos denunciados como robados en Neuquén.

La causa está dividida entre la Justicia Federal, por el hallazgo de 4 kilos de marihuana, y la provincial, por la investigación sobre los vehículos robados y la denuncia de abuso de armas. Sin embargo, pese al peso de las evidencias, el matrimonio imputado recuperó la libertad. No hay mayores detalles sobre las condiciones de la excarcelación ni sobre el avance concreto de la investigación. Entre los elementos secuestrados también se encontraron vainas calibre 9 mm y 22, que ahora serán peritadas para determinar su relación con los disparos denunciados inicialmente.

El operativo fue autorizado por la Justicia rionegrina, ante una denuncia por abuso de armas de fuego. Con la orden de allanamiento en la mano, el personal del Destacamento 128° de Ferri, llevó adelante el allanamiento donde se encontró la droga y los dos vehículos robados.