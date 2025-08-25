Murió un joven tras estar internado por el incendio de una casa en Ferri

Un joven que permanecía internado en estado crítico en el hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti murió este lunes por la tarde, tras sufrir graves quemaduras en un incendio ocurrido el sábado en Ferri.

Según fuentes médicas, la víctima presentaba lesiones en 41% de su cuerpo y se encontraba con asistencia mecánica respiratoria desde el ingreso. Pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció alrededor de las 18.

El incendio que arrasó con la vivienda

El siniestro se registró el sábado al mediodía en la intersección de Las Margaritas y las vías del tren, donde una vivienda familiar fue consumida por completo por las llamas.

La casa, propiedad de un matrimonio de adultos mayores, fue destruida en cuestión de minutos. La estructura de material, con techo de chapa y machimbre en su interior, favoreció la rápida propagación del fuego hacia una habitación lindante de madera.

Otras personas afectadas

Durante el incendio también resultó herida otra persona, que sufrió quemaduras en manos y rostro de menor gravedad. Además, un bombero voluntario recibió una descarga eléctrica mientras trabajaba en el operativo, aunque no presentó complicaciones.