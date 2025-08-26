¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Sin casco ni papeles, atropelló a un policía en el centro de Villa La Angostura

Un motociclista que circulaba de manera descontrolada fue detenido este lunes por la noche tras embestir a un efectivo en un operativo de tránsito. El uniformado terminó hospitalizado y el conductor quedó a disposición de la Justicia.

Por Redacción

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 12:42
El conductor de la motociclista transitaba en forma descontrolada por la avenida Arrayanes. (Foto: Diario Andino)

Un operativo de control de tránsito en la avenida principal de Villa La Angostura terminó de la peor manera cuando un motociclista, que se desplazaba sin casco ni documentación, atropelló a un policía en el momento en que intentaba identificarlo.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 21:20 horas sobre Avenida Arrayanes, en dirección al puente Las Piedritas, cuando personal de la Comisaría 28 advirtió las maniobras peligrosas del conductor.

De acuerdo al relato de testigos, al intentar ser detenido, el motociclista embistió directamente a uno de los uniformados, lo que provocó la caída de ambos sobre el pavimento. El policía sufrió golpes y contusiones, por lo que fue trasladado al hospital de la localidad, donde recibió asistencia médica.

En tanto, el conductor fue rápidamente reducido por otros efectivos y trasladado a la comisaría local. Fuentes policiales confirmaron que no llevaba casco, carecía de toda documentación habilitante y realizaba maniobras temerarias al momento de la intervención.

El caso quedó bajo investigación judicial mientras el efectivo herido evoluciona favorablemente.

