Sin casco ni papeles, atropelló a un policía en el centro de Villa La Angostura

Un operativo de control de tránsito en la avenida principal de Villa La Angostura terminó de la peor manera cuando un motociclista, que se desplazaba sin casco ni documentación, atropelló a un policía en el momento en que intentaba identificarlo.

El hecho ocurrió este lunes cerca de las 21:20 horas sobre Avenida Arrayanes, en dirección al puente Las Piedritas, cuando personal de la Comisaría 28 advirtió las maniobras peligrosas del conductor.

De acuerdo al relato de testigos, al intentar ser detenido, el motociclista embistió directamente a uno de los uniformados, lo que provocó la caída de ambos sobre el pavimento. El policía sufrió golpes y contusiones, por lo que fue trasladado al hospital de la localidad, donde recibió asistencia médica.

En tanto, el conductor fue rápidamente reducido por otros efectivos y trasladado a la comisaría local. Fuentes policiales confirmaron que no llevaba casco, carecía de toda documentación habilitante y realizaba maniobras temerarias al momento de la intervención.

El caso quedó bajo investigación judicial mientras el efectivo herido evoluciona favorablemente.