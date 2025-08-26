Tras intensos rastrillajes los perros marcaron una vivienda en Viedma durante la búsqueda de una persona

La búsqueda de Cristian Leonardo Procoppo, el hombre de 45 años desaparecido en Viedma desde el sábado por la noche, sumó una novedad clave en las últimas horas: los canes especializados en rastreo marcaron una vivienda ubicada en el barrio Parque Independencia, lo que llevó a concentrar allí parte del operativo policial. El domicilio fue señalado durante un rastrillaje coordinado por la Policía de Río Negro, en el contexto de la investigación por la desaparición del “Ruso”, como lo conocen sus allegados. Aunque inicialmente se evaluó la posibilidad de un allanamiento, el propietario de la casa permitió el ingreso voluntario para facilitar la búsqueda.

El procedimiento se realizó con extrema cautela y bajo supervisión judicial, en un contexto de alta sensibilidad para la familia de Procoppo, que permanece angustiada y sin novedades concretas desde que perdieron contacto con él. La última vez que fue visto fue en un local nocturno ubicado en la intersección de México y Caseros, donde había asistido a un show. La denuncia por su desaparición fue radicada en la Comisaría 34° del barrio 20 de Junio, y desde entonces se desplegaron rastrillajes en distintos puntos de la capital rionegrina, con apoyo de brigadas caninas y personal especializado.

La señal de los perros reorientó la investigación y abrió nuevas líneas de trabajo para los equipos policiales. Aunque no se encontraron elementos concluyentes en el interior de la vivienda, se espera que el dato permita delimitar zonas de interés y avanzar con nuevas requisas. Desde la fuerza se indicó que se continuará con los rastrillajes en sectores aledaños, incluyendo espacios verdes, descampados y accesos periféricos. También se solicitó colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda resultar útil. “Cada pista es valiosa. La familia necesita respuestas”, señalaron fuentes del operativo.

La comunidad de Viedma se mantiene en alerta y acompañando a los allegados de Procoppo, que han difundido su imagen y datos personales en redes sociales. La búsqueda se intensificó con el correr de los días, y se evalúa la posibilidad de ampliar el radio de acción hacia zonas rurales o interjurisdiccionales.