Dos pibes acribillados en plena calle de Cutral Co y una ciudad cansada de la violencia

Balacera mortal en Nehuen Che

A las 2:15 de la madrugada, el barrio Nehuen Che se convirtió en un escenario de guerra en Cutral Co. Varias llamadas desesperadas al 911 alertaron sobre un tiroteo en la intersección de las calles Agrimensor Baka y Rosenbrock. Cuando llegó la ambulancia, la escena ya era irreversible: dos jóvenes, de entre 16 y 18 años, estaban tirados en el suelo sin vida.

Según detalló el comisario Inspector Pedro Güento, subdirector de Seguridad Interior Cutral Co, que dialogó con AM550, los cuerpos fueron hallados a más de 100 metros de distancia entre sí. A su alrededor, la Policía encontró más de 20 vainas servidas de distintos calibres, un casco de moto tirado en el suelo —sin moto cerca— y hasta un arma casera tipo “tumbera”. Todo apuntaba a un enfrentamiento a pura bala en plena vía pública.

Otro dato clave, es que cerca del lugar donde ocurrió la balacera, se emplaza un "kiosco" narco, según detallaron algunos vecinos.

Un barrio sitiado por el miedo

La madrugada quedó marcada por la ferocidad del ataque. Se estima que hubo al menos veinte disparos y las detonaciones retumbaron en todo Nehuen Che. Vecinos aseguraron no haber visto nada, lo que refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas entre bandas en una zona caliente, cerca de un kiosco sospechado de ser punto de conflicto.

En el lugar trabajó personal de Criminalística y de la Brigada, junto a la fiscal de turno, Gabriela Macaya. Todo indica que la investigación será compleja: no hay cámaras de seguridad municipales ni policiales y dependen de algún registro privado o del testimonio de vecinos dispuestos a hablar.

Lo dejaron morir tirado en el pasillo de un plan de viviendas

El tiroteo de esta madrugada no fue un hecho aislado. Apenas dos semanas atrás, otro joven murió apuñalado y agonizó tirado en un pasillo de un plan de viviendas. No hubo quien pudiera asistirlo y el caso todavía sacude a la ciudad.

A los tiros contra la casa de los imputados por el crimen del camionero

La semana pasada, otro ataque a balazos estremeció a los vecinos: la casa de los dos imputados por el homicidio de un camionero en junio fue blanco de disparos. La seguidilla de hechos violentos expone un panorama de caos, donde la bronca social crece y la sensación de tierra de nadie se vuelve moneda corriente.