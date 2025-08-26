¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 26 de Agosto, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
INVESTIGACIÓN

El cuadro robado por los nazis sigue desaparecido en Mar del Plata

El operativo realizado en la vivienda vinculada a la familia de un exoficial de la SS solo permitió secuestrar armas. Interpol mantiene alertas internacionales para dar con la obra.

Por Redacción

Martes, 26 de agosto de 2025 a las 18:48
PUBLICIDAD
El cuadro “Retrato de una Dama”, robado por los nazis y vinculado al galerista judío Jacques Goudstikker, continúa desaparecido.

El cuadro “Retrato de una Dama”, robado por los nazis y vinculado al galerista judío Jacques Goudstikker, continúa desaparecido. Este martes, personal de la Policía Federal allanó la vivienda en Mar del Plata donde se había detectado la obra, pero no se logró hallar. Según el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la causa, únicamente se secuestró una carabina y un revólver calibre 32.

Durante el operativo, los agentes notaron cambios en la decoración de la vivienda en comparación con las imágenes publicadas en un aviso de venta vigente hasta el domingo, donde se veía la pintura colgada en una sala de estar, según informó el diario local La Capital.

La investigación está a cargo de la Unidad Federal Fiscal de Mar del Plata, mientras que Interpol emitió alertas nacionales e internacionales para evitar que la obra del artista italiano Giuseppe Ghislandi salga del país.

La propiedad pertenecía a una de las hijas de Friedrich Kadgien, exoficial de la SS que huyó a la Argentina en los años 50 y falleció en 1978. Según la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, Kadgien habría robado la pintura de la colección de Goudstikker durante la Segunda Guerra Mundial.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD