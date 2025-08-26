El cuadro robado por los nazis sigue desaparecido en Mar del Plata

El cuadro “Retrato de una Dama”, robado por los nazis y vinculado al galerista judío Jacques Goudstikker, continúa desaparecido. Este martes, personal de la Policía Federal allanó la vivienda en Mar del Plata donde se había detectado la obra, pero no se logró hallar. Según el fiscal Carlos Martínez, a cargo de la causa, únicamente se secuestró una carabina y un revólver calibre 32.

Durante el operativo, los agentes notaron cambios en la decoración de la vivienda en comparación con las imágenes publicadas en un aviso de venta vigente hasta el domingo, donde se veía la pintura colgada en una sala de estar, según informó el diario local La Capital.

La investigación está a cargo de la Unidad Federal Fiscal de Mar del Plata, mientras que Interpol emitió alertas nacionales e internacionales para evitar que la obra del artista italiano Giuseppe Ghislandi salga del país.

La propiedad pertenecía a una de las hijas de Friedrich Kadgien, exoficial de la SS que huyó a la Argentina en los años 50 y falleció en 1978. Según la Agencia de Patrimonio Cultural de los Países Bajos, Kadgien habría robado la pintura de la colección de Goudstikker durante la Segunda Guerra Mundial.