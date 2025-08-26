Violencia en Cipolletti alumno golpeó a un profesor y generó pánico en la escuela

Un alumno desató el caos en la escuela: le pegó a un docente, atacó a otros compañeros y lanzó amenazas serias que hicieron que todos se asustaran. Los padres aseguran que estos episodios vienen ocurriendo hace años y que, pese a que la dirección del colegio envió notas pidiendo ayuda, desde el Consejo de Educación no hubo respuestas.

Entre los hechos más graves, el chico golpeó al profesor y lesionó a una compañera durante la clase. Además, advirtió que podía llegar al colegio armado, generando miedo entre los alumnos y los padres, que no saben cómo proteger a sus hijos en el día a día.

Ante la falta de respuestas, las familias presentaron un nuevo pedido formal al Consejo para que tomen medidas rápidas y concretas. Advierten que si no hay intervención, buscarán otras maneras de que se haga algo, porque sienten que la situación ya se les fue de las manos.

Hoy la comunidad educativa está en alerta: los padres y docentes piden soluciones urgentes para frenar los ataques y asegurar que la escuela vuelva a ser un lugar seguro, donde los chicos puedan estudiar sin miedo y los docentes puedan trabajar tranquilos.