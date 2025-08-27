El Castro Rendón tendrá un servicio de nefrología ampliado y modernizado

El gobierno provincial de Neuquén anunció una inversión de $2.985 millones destinada a la ampliación y refacción del Servicio de Nefrología del Hospital Castro Rendón, ubicado en la capital neuquina. La obra fue formalizada a través de un llamado a licitación pública, considerado una de las inversiones sanitarias más relevantes del año.

La Secretaría de Obras Públicas informó que la intervención en el hospital contempla un plazo de ejecución de 365 días corridos, tiempo en el cual se deberán completar todas las mejoras planificadas. Este proyecto refuerza el compromiso del Estado con la modernización de la infraestructura sanitaria en la provincia.

Las empresas interesadas en participar del proceso licitatorio tienen plazo hasta el lunes 22 de septiembre a las 11 horas para presentar sus ofertas formales. La documentación será recibida en las oficinas de la Secretaría de Obras Públicas, situadas en La Rioja 229 de la ciudad de Neuquén Capital.

Ese mismo lunes, a las 13 horas, se llevará a cabo la apertura pública de sobres en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno. Durante este acto, se darán a conocer las propuestas empresariales, lo que permitirá iniciar la evaluación técnica y económica para definir al adjudicatario de la obra.

El Hospital Provincial Neuquén Dr. Castro Rendón es el principal centro de salud pública de la provincia y un referente regional en la atención de pacientes complejos. Con esta ampliación, se busca mejorar la respuesta sanitaria no solo para los neuquinos, sino también para localidades de la Patagonia.

Esta inversión se enmarca en una política de modernización hospitalaria, con foco en ampliar la cobertura de tratamientos renales, fortalecer la calidad de atención médica y consolidar al Castro Rendón como un eje fundamental del sistema de salud neuquino, informaron.