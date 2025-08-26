Cayeron en Neuquén tres ladrones que cruzaron a Cipolletti a robar con inhibidores

Tres neuquinos cruzaron el puente para delinquir en Cipolletti y terminaron presos. Utilizaron un inhibidor de alarmas para abrir vehículos sin dejar rastros y fueron atrapados pocas horas después de haber robado una mochila del interior de una camioneta estacionada en pleno centro cipoleño.

El robo ocurrió en calle Brentana, entre Irigoyen y 9 de Julio, en un sector muy transitado de la ciudad rionegrina. La dueña de una Honda CRV estacionó por algunos minutos y, cuando volvió, notó que delincuentes habían abierto el rodado y se habían llevado una mochila con pertenencias personales.

La damnificada aportó un dato fundamental: en el interior del bolso había un botón satelital. Ese dispositivo permitió a la Policía de Río Negro rastrear en tiempo real la ubicación de los ladrones y comenzar un seguimiento inmediato. La señal los llevó hasta la ciudad de Neuquén.

La mujer de 31 años, junto con sus cómplices, fue trasladada en un móvil de Neuquén a la Comisaría 4° de Cipolletti

Con la colaboración de sus pares de la fuerza neuquina, los efectivos advirtieron que los sospechosos circulaban en una Renault Kangoo gris, vehículo que coincidía con el que había sido visto en la escena del robo.

El operativo concluyó en calle Chocón, entre México y Bahía Blanca, en cercanías de un supermercado muy concurrido. Los policías interceptaron la Kangoo y encontraron en su interior a tres personas: una mujer de 31 años y dos hombres, de 29 y 32, todos domiciliados en Neuquén capital.

La camioneta Renault Kangoo quedó secuestrada a la espera de la orden judicial para la requisa

Al momento de la detención, los uniformados descubrieron que los sospechosos también estaban merodeando autos estacionados en el supermercado y seguían utilizando el inhibidor de alarmas, la misma modalidad que habían aplicado en Cipolletti.

La Fiscalía dispuso la detención inmediata de los tres neuquinos por el delito de hurto y el secuestro de la Kangoo. Posteriormente, con la colaboración de un móvil de la Policía de Neuquén, los acusados fueron trasladados hasta la Comisaría 4ª de Cipolletti, donde quedaron a disposición de la Justicia.