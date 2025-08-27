Katia La Tana contó la verdad de su encuentro íntimo con Thiago Medina: “Fue una aventura de…”

Si bien la historia de amor entre Thiago Medina y Daniela Celis llegó a su fin hace un tiempo, ese amor que los acompañó durante años y que los llevó a querer ser padres, quedó opacado por un escándalo. Se debe a que Katia La Tana confesó que tuvo un vínculo íntimo con él. Pero eso no es todo, ya que hay dudas sobre las fechas y estallaron los rumores de infidelidad.

Katia La Tana explicó que decidió hablar después de ver el revuelo que se armó en redes: “Estaba en un stream y vi el video. Uno no quiere hablar por una cuestión de códigos. Fue una pregunta media tramposa. Le preguntó como afirmando, pero él nunca dijo que sí, dejó la pica. Fue un tema que se habló, se olvidó y ahora volvieron a traer el tema ellos”, relató.

La ex participante de Gran Hermano aclaró además cómo fue que conoció a Thiago Medina y desmintió los rumores que la ubicaban en la casa del joven. “Lo conocí en el cumpleaños de Cami (Deniz), que somos amigas, y pegamos buena onda. Nos seguimos en Instagram y todo. Lo demás son... hechos... no estuvimos en su casa, fue en una excasa mía. Me parece un buen pibe, bien. Me sorprende que todo esto se haya destapado. Nunca quise decir nada”, reveló.

La declaración más fuerte llegó cuando Katia La Tana habló sin rodeos de lo que pasó entre ellos: “Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: ‘¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?’”. Sus palabras dejaron en claro que no buscaba protagonismo, pero la situación terminó por arrastrarla a los medios.

Consultada sobre el revuelo del video, agregó: “Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: ‘¿la pasaste bien?’ Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta”.

Finalmente, La Tana intentó desligarse del papel de “tercera en discordia” que algunos le adjudican para evitar entrar en una pelea con Daniela Celis al sentirse traicionada: “Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela”.