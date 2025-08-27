Un portón le cayó encima a una nena y todo terminó en una batalla campal en un barrio de Centenario

Lo que debía ser una tarde tranquila en Centenario terminó en un escándalo que aún genera bronca e indignación entre los vecinos. Una nena de apenas dos años resultó herida luego de que un portón de hierro se le desplomara encima, obligando a un desesperado operativo de rescate.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Honduras y José Martí, donde bomberos voluntarios tuvieron que actuar con herramientas especiales para liberar a la pequeña, que estaba acompañada por su abuela y otros familiares.

La menor fue trasladada de urgencia al Hospital Natalio Burd y, por fortuna, los médicos confirmaron que sufrió lesiones leves. Sin embargo, lo que parecía quedar en un susto derivó en una situación mucho más violenta.

Piedrazos y caos en la calle

Minutos después del accidente, la calma se rompió. En las inmediaciones comenzaron disturbios y enfrentamientos a piedrazos que obligaron a reforzar la presencia policial en la zona. La tensión creció rápidamente y los uniformados debieron contener la violencia para evitar que la situación pasara a mayores.

Aunque no hubo detenidos, la imagen de la calle tomada por patrulleros y vecinos enfrentados dejó un clima de indignación y descontrol.

Indignación en el barrio

Lo ocurrido abrió un fuerte debate entre los habitantes de Centenario sobre la precariedad de algunas construcciones y la inseguridad que sienten en su propia cuadra. La postal de patrulleros, bomberos y vecinos enfrentados dejó en evidencia el clima de tensión que atraviesa a Centenario.