Un semirremolque vinculado a una causa por robo calificado fue interceptado en la Ruta 3

Un operativo de control vehicular realizado sobre Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 1.151, permitió detectar un camión que circulaba con un semirremolque sobre el cual pesaba un pedido de secuestro activo por una causa de robo calificado. El procedimiento lo realizó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de San Antonio Oeste, en coordinación con la Delegación de Investigaciones y bajo directivas del Ministerio Público Fiscal. El conductor, oriundo de la provincia de Santa Fe, fue notificado de la imputación por el delito de encubrimiento y quedó a disposición de la Justicia.

El camión se dirigía desde Valcheta hacia la provincia de La Pampa y fue detenido por un control de rutina. Durante la inspección, los agentes constataron que el tractor del vehículo carecía de número de motor visible, ya que le faltaba la placa de aluminio donde se estampa la codificación alfanumérica. Según el personal esa irregularidad corresponde a un trámite administrativo pendiente, pero no impidió continuar con la revisión. Al consultar el dominio del semirremolque en el sistema de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor (DNRPA), se confirmó el pedido de secuestro.

La información fue ratificada por el Distrito Judicial N.º 6 de Cañada de Gómez, en la provincia de Santa Fe, desde donde se indicó que el semirremolque está vinculado a una causa penal por robo calificado. Ante esa confirmación, el Fiscal Adjunto de San Antonio Oeste dispuso el secuestro inmediato del vehículo y la intervención de la Delegación de Investigaciones para avanzar en la pesquisa. El conductor fue notificado formalmente y se inició el proceso judicial correspondiente. No se descartó que el camión haya sido adquirido sin conocimiento del antecedente penal, aunque esa hipótesis deberá ser evaluada por la fiscalía.

“Estos operativos permiten detectar irregularidades que muchas veces están vinculadas a causas judiciales activas. La articulación con los registros nacionales y las fiscalías provinciales es clave para garantizar resultados efectivos”, señalaron desde el área de Seguridad Vial. El camión quedó retenido en dependencias policiales y se espera que en las próximas horas se defina su destino judicial.

La causa por robo calificado continúa en trámite en la provincia de Santa Fe, y la intervención en San Antonio Oeste podría aportar elementos relevantes para su avance.

