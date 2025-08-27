El hombre que quisieron descuartizar en San Martín de Los Andes es testigo de una causa de drogas

El hombre de San Martín de los Andes al que cuatro personas quisieron secuestrar, torturar y quemar es el testigo clave de una causa de microtráfico, y debido a eso las cuatro personas que fueron detenidas por ese ataque seguirán con prisión preventiva.

“Es la única medida posible para neutralizar los riesgos procesales. Mantendremos las preventivas que se dictaron originalmente” consideró la fiscalía en las últimas horas, al fundamentar la decisión.

Cabe recordar que el hecho ocurrió el 20 de agosto en el barrio Gobernadores Neuquinos, alrededor de las 20:30. La víctima fue golpeada con la culata de un revólver, luego lo apuñalaron, le provocaron cortes con cuchillos tipo carnicero y serrucho, recibió golpes de puño y rodillazos. Posteriormente, fue atado con un cable mientras los agresores le aseguraban que sería descuartizado y quemado.

Se salvó de milagro

No lograron ultimarlo porque logró desatarse, atravesar la puerta y saltar por una ventana de 3,80 metros de altura para pedir ayuda.

Tras el hecho, los cuatro imputados intentaron huir en un Volkswagen Vento rojo con la inscripción “La Mafilia”, pero fueron detenidos por la policía provincial. Ahora, seguirán con prisión preventiva.