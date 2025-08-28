La asistente letrada Gabriela Pellico formuló cargos contra T.N.A., una mujer acusada de agredir a una cabo de la Policía de Neuquén en una plaza céntrica de la localidad de San Martín de los Andes.

El hecho ocurrió el 5 de abril de 2025, cerca de las 18, cuando la uniformada se acercó para constatar la identidad de la mujer. En ese momento, la imputada se abalanzó sobre la policía, la golpeó con un puño y provocó disturbios en la vía pública.

Al intentar detenerla para trasladarla a un móvil, la agresora le aplicó un cabezazo en el rostro y patadas en distintas partes del cuerpo, provocándole un edema en el maxilar derecho y contusiones múltiples que la mantuvieron una semana fuera de servicio.

Pellico encuadró el accionar de la acusada en el delito de resistencia a la autoridad, agravada por violencia contra la agente, en carácter de autora, según los artículos 237, 238 inciso 4 y 45 del Código Penal.

Tras la audiencia, el juez de garantías Maximiliano Bagnat tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de investigación de un mes.