Se sacó la tobillera y la olvidó en una cafetería: terminó detenido por desobediencia judicial

Un insólito episodio se registró en la madrugada de este miércoles en la Terminal de Ómnibus de Roca, cuando un hombre de 35 años intentó ingresar por la fuerza a una cafetería para recuperar una tobillera electrónica que había olvidado en el lugar. El sujeto, oriundo de Bariloche, fue detenido por personal de la Comisaría 3.ª tras ser denunciado por empleados del local, que alertaron sobre su presencia y actitud violenta. El hombre manifestó que iba a romper la puerta para recuperar el dispositivo de monitoreo, lo que derivó en su inmediata aprehensión.

Al constatar la identidad del individuo, la Policía verificó que se encontraba cumpliendo una condena con monitoreo electrónico, bajo supervisión de la Unidad de Aplicación de Medidas Electrónicas (UADME). El dispositivo, que había sido retirado por el propio imputado, quedó olvidado dentro de la cafetería, lo que motivó su intento de ingreso forzado. La fiscalía de Bariloche fue notificada de inmediato, y ordenó la detención por desobediencia judicial, ya que el hombre posee una prohibición de acercamiento vigente por lesiones en contexto de género.

El operativo fue registrado por cámaras de seguridad del predio. El sujeto fue trasladado a la unidad policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Desde la Policía de Río Negro se indicó que el accionar del hombre representa una violación directa a las condiciones impuestas por el sistema de monitoreo, además de un incumplimiento de medidas cautelares dictadas por el Poder Judicial. El caso será derivado a la fiscalía de violencia de género para su evaluación.

La tobillera electrónica es una herramienta utilizada por el sistema judicial para controlar el cumplimiento de medidas restrictivas, especialmente en casos de violencia doméstica o delitos con prohibición de contacto. El retiro voluntario del dispositivo constituye una falta grave, y puede derivar en la revocación de beneficios procesales. En este caso, el intento de recuperación fuera de protocolo y el ingreso violento al local comercial agravan la situación judicial del imputado, que ya contaba con antecedentes por agresión.

La causa quedó en manos de la fiscalía de Bariloche, que deberá determinar si el imputado continuará bajo monitoreo o será trasladado a una unidad penitenciaria.

