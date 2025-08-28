Identificaron a un hombre de 25 años que realizó más de 20 estafas en Neuquén

Efectivos de la Comisaría 26º de Loncopué, con intervención de la Fiscalía de Zapala, desarrollaron una investigación que permitió identificar a un hombre de 25 años presuntamente involucrado en numerosas estafas en la región.

El caso afecta a vecinos de Loncopué, Caviahue, El Huecú, Las Lajas, Bajada del Agrio y Zapala, quienes denunciaron haber sido víctimas de engaños a través de publicaciones en redes sociales y grupos de mensajería.

Modus operandi: falsas ofertas de materiales

Los damnificados realizaron transferencias de dinero tras recibir ofertas de materiales de construcción a precios bajos. Luego, recibían órdenes de entrega y remitos con logos de comercios locales que carecían de validez. Sin embargo, los productos nunca fueron entregados, confirmando el fraude.

Se estima que al menos 20 personas resultaron perjudicadas, principalmente familias que se encontraban construyendo sus viviendas y que sufrieron importantes pérdidas económicas.

Allanamiento y secuestro de dispositivos

Con orden judicial, se realizó un allanamiento en una vivienda de Las Lajas, donde se secuestraron teléfonos celulares, tablets, dispositivos de almacenamiento y documentación vinculada al caso.

El hombre de 25 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, mientras avanza la causa bajo la órbita de la Fiscalía de Zapala.