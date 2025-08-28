Dos demorados tras un tiroteo contra un móvil policial en Centenario

Durante la tarde del jueves, personal de la Comisaría 52 de Centenario intervino en un tiroteo. Dos personas armadas efectuaron varios disparos contra un móvil policial que realizaba tareas de investigación en la zona.

No hubo heridos ni daños materiales, según informaron fuentes oficiales. En el lugar se hallaron seis vainas servidas de distintos calibres y una caja plástica con la inscripción “Bersa”, que fueron secuestradas bajo cadena de custodia.

Fuga y operativo policial

Tras los disparos, los sospechosos —uno de ellos menor de edad— huyeron hacia el sector de chacras, lo que motivó un despliegue de unidades de apoyo en la zona.

Horas más tarde, en el área de Calle 9 y Cichero, la Policía logró ubicar y demorar a los dos individuos. En su poder se encontraron cartuchos de arma de fuego y, entre la maleza, dos pistolas Bersa con sus cargadores.

Avance de la causa

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra las Personas, que analizará el caso bajo la carátula de abuso de arma de fuego y lesiones.