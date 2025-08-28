El increíble final de un “golpe al surtidor”: cargó, escapó y lo corrieron hasta atraparlo

El hecho ocurrió en horas de la tarde del jueves en la estación de servicio ubicada en la intersección de calles Belgrano y Las Heras. Según informó la Policía, el personal de la estación advirtió que un hombre se retiró sin abonar la carga de combustible y alertó de inmediato a la División Motorizada DCG.

Persecución y detención en Cerro Bandera

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron un seguimiento del vehículo Volkswagen Gol Power negro que circulaba por distintas arterias de la ciudad. El operativo finalizó en calle Cerro Bandera, donde los agentes interceptaron el rodado.

Al descender del automóvil, el conductor intentó huir corriendo, pero fue alcanzado gracias a la colaboración de la Comisaría 3°. Posteriormente, personal policial procedió a su identificación.

Denuncia formalizada y actuación policial

El empleado de la estación de servicio radicó la denuncia correspondiente en la Comisaría 1°, mientras que el sujeto fue demorado para las actuaciones legales pertinentes.