Participaban de los Intercolegiales en Centenario y una pelea con disparos obligó la suspensión

El jueves 28 cerca de las 14.20, una pelea entre dos sujetos en la intersección de las calles Guatemala y José Martí, en el Barrio Vista Hermosa de Centenario, desató una serie de incidentes afuera del Polideportivo Municipal Tata Scrivani.

En pocos minutos, adolescentes comenzaron a arrojar piedras contra la Policía de la Comisaría 52, que respondió con disparos disuasivos al aire.

En el momento del conflicto, dentro del polideportivo se encontraban cientos de estudiantes de diferentes escuelas secundarias participando de los Juegos Intercolegiales, un evento que se desarrollaba desde hace varios días.

Los ruidos de los disparos generaron alarma y preocupación entre los jóvenes, quienes se comunicaron con sus padres. Muchos acudieron de inmediato al lugar para verificar la situación y resguardar la integridad de sus hijos.

Las autoridades municipales informaron que no se registraron heridos ni demorados y calificaron lo ocurrido como un hecho aislado. Sin embargo, como medida preventiva, se resolvió suspender toda actividad deportiva en el polideportivo durante la jornada, hasta que se garantice la seguridad en el sector.