Villa Regina: dos jóvenes en moto cayeron del puente peatonal y están hospitalizados

Dos personas que circulaban en moto por el puente peatonal sobre la autopista de la ruta Nacional 22 cayeron desde varios metros de altura y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Regina. El hecho sucedió en la pasarela del barrio El Sauce, un sector donde los vecinos ya habían advertido la peligrosidad.

El hecho sucedió alrededor de las 15 de ayer, cuando la Policía llegó al lugar no encontró a los heridos. Sin embargo, testigos contaron que ambos ocupantes de la moto habían caído desde arriba del puente peatonal y que ya habían sido trasladados enn un auto particular al hospital. Los uniformados que trabajan en el centro de salud constataron que se trataba de un peón rural y una joven de 20 años, quienes ingresaron conscientes pero con distintos traumatismos tras la caída desde unos cinco metros de altura. Por el momento, los médicos evalúan la gravedad de las heridas.

Lo llamativo del caso es que no hay detalles claros sobre cómo la moto terminó circulando sobre la pasarela, una estructura destinada únicamente a peatones. Aunque es común en ese sector ver bicicletas y algunos ciclomotores subir al puente para cruzar la ruta. La Policía reconoció que se desconocen las circunstancias del siniestro, pero no descartan maniobras temerarias como las que suelen verse en esa conexión entre los barrios Sauce y El Frutillar en el límite oeste de la ciduad, al pie de la barda

Este no es el primer hecho similar que ocurre en ese mismo lugar. En noviembre de 2023, un joven también cayó con su moto desde la pasarela aérea y sufrió un traumatismo de cráneo grave que lo dejó en terapia intensiva, primero en Regina y luego en Roca. Aquella vez, el desenlace fue de extrema gravedad y reavivó las críticas a la falta de controles y a los riesgos de usar la pasarela como pista improvisada.