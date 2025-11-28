A través de una sesión pública especial que se llevó adelante este viernes 28 de noviembre, los 23 senadores nacionales electos en los comicios legislativos del pasado 26 de octubre hicieron su juramento ante la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel para asumir sus respectivas bancas en la Cámara alta a partir del 10 de diciembre.



La única senadora que no realizó el juramento fue Lorena Villaverde, electa por La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, quien está siendo investigada por presuntos vínculos con el narcotraficante recientemente extraditado a Estados Unidos, Fred Machado.



Por la provincia del Neuquén, realizaron sus respectivos juramentos los senadores Pablo Cervi, Nadia Márquez (La Libertad Avanza) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).



Vale destacar que dichos legisladores reemplazarán por la jurisdicción norpatagónica a Oscar Parrilli, Silvia Sapag (Unidad Ciudadana) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino).



Con respecto a Lorena Villaverde, en la sesión de esta mañana se acordó que su incorporación a la Cámara alta vuelva a ser debatida en el marco de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

En el caso de Río Negro, sí hicieron sus respectivos juramentos los senadores nacionales electos Martín Soria y Ana Marks, ambos de Fuerza Patria.

En dicha provincia, dejarán a partir del 10 de diciembre sus lugares los senadores Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Martín Doñate y Silvina Larraburu (Unidad Ciudadana).

