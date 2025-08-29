Cayó un narco de Cutral Co que tenía droga fraccionada, lista para vender y mucha plata en efectivo

Investigación que destapó la venta

La pesquisa comenzó a fines de julio, cuando la División Antinarcóticos de Cutral Co recibió información sobre movimientos sospechosos en el barrio Parque Este, complementada con una denuncia anónima a través de la aplicación Neuquén Te Cuida.

Durante más de 20 días, los efectivos realizaron seguimientos y tareas de inteligencia que permitieron constatar la comercialización de drogas en la zona. La Fiscalía Única de Cutral Co avaló el operativo con una orden de allanamiento.

Allanamiento y secuestro

El 28 de agosto, la policía local, acompañada por la Dirección de Seguridad Interior y el Comando Radioeléctrico, ingresó al inmueble investigado. Allí se incautó:

Clorhidrato de cocaína fraccionado en dosis listas para la venta

Dinero en efectivo

Teléfonos celulares y otros elementos vinculados a la causa

Una persona mayor de edad quedó imputada por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 y permanece bajo investigación.

Todo a disposición de la Justicia

Los elementos secuestrados fueron trasladados a la unidad policial de Cutral Co, donde quedaron a disposición del Juzgado competente. La investigación sigue abierta para determinar posibles vinculaciones con otras redes de microtráfico en la zona.

El operativo refuerza la estrategia de la policía local para combatir el tráfico de drogas y reducir la circulación de estupefacientes en barrios de la ciudad.