Adolescencia y balas: la investigación apunta a un vínculo narco en los homicidios de Cutral Co

Autopsia confirma disparos mortales

El Ministerio Público Fiscal informó que, según los resultados preliminares de la autopsia, ambos adolescentes fallecieron por disparos de arma de fuego.

En el caso de Junior Riquelme, el informe reveló tres heridas en la espalda, sin orificios de salida. Una de estas lesiones fue letal, afectando pulmones, diafragma, corazón y bazo. Por su parte, Nicolás Piovesan recibió dos disparos; uno de ellos en el cuello resultó mortal al comprometer un vaso sanguíneo importante.

La fiscal del caso, Gabriela Macaya, junto al fiscal jefe Gastón Liotard, destacaron la gravedad de los hallazgos y señalaron que los resultados de la autopsia permiten avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de los autores.

Allanamientos y búsqueda de sospechosos

En el marco de la investigación, la Policía provincial y el Ministerio Público Fiscal realizaron cinco allanamientos en distintas propiedades de Cutral Co. El objetivo fue dar con las personas sospechosas de cometer ambos homicidios y recolectar evidencia que conecte a los implicados con la trama narco que se investiga.

Las autoridades señalaron que los procedimientos arrojaron elementos de interés y que las pesquisas continuarán en las próximas horas para dar con todos los responsables y establecer un vínculo concreto con el crimen.

Violencia que se multiplica en la ciudad

En los últimos días, la ciudad registró varios episodios violentos que reflejan la tensión en algunos barrios. Entre ellos, se encuentra el apuñalamiento de un joven en un plan de viviendas y la balacera contra la casa de los imputados por el homicidio del camionero, hechos que ocurrieron en la misma localidad y que forman parte de un patrón de violencia cercana en el tiempo.

Estos antecedentes ayudan a contextualizar los homicidios de Junior Riquelme y Nicolás Piovesan, en los que la Justicia investiga posibles vínculos con tramas de narcotráfico y conflictos previos en la zona.

Estas situaciones reflejan un clima de violencia constante en la localidad, donde los hechos delictivos se entrelazan con kioscos narcos, y generan preocupación entre los vecinos. La Justicia advierte que continuará reforzando la investigación para esclarecer los homicidios y evitar nuevas confrontaciones.