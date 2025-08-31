Cinco Saltos: incendiaron la casa donde asesinaron al tucumano Maximiliano Gallardo

Desconocidos incendiaron la vivienda de Belgrano y Salta, donde en mayo de 2024 fue asesinado el tucumano Maximiliano Gallardo, un crimen brutal que la Justicia vinculó a una deuda de drogas. El cuerpo fue encontrado en una bolsa cerca del Lago Pellegrini.

El fuego se desató de manera repentina y obligó a los vecinos a salir de sus casas en plena noche. La Policía y Bomberos trabajaron en el lugar, pero los daños fueron severos. Todo apunta a que el incendio fue intencional, aunque todavía no hay detenidos.

Esa casa es sinónimo de sangre y violencia. Allí mataron a Gallardo de manera cobarde: lo emboscaron, lo ejecutaron a sangre fría y luego ocultaron su cuerpo cerca del Lago Pellegrini.

Meses después, es casa volvió a ser escenario de un apuñalamiento. Y hace apenas unos días, la dueña denunció que había sido usurpada. Incluso le había mandado cartas escritas a mano al intendente, pidiendo que le devuelvan lo que le pertenecía.

Gallardo había llegado desde Tucumán buscando un futuro distinto, pero terminó en el peor de los escenarios. Para la fiscalía, el crimen no fue casual: detrás había una deuda de drogas.

Dos hombres y una mujer fueron acusados y siguen presos. La imputación fue agravada porque lo mataron cuando no tuvo ninguna chance de defenderse.

La causa también destapó más delitos. Los acusados irrumpieron en la casa de dos testigos, robaron, amenazaron y desobedecieron órdenes judiciales. Todo esto está ahora en manos de la Justicia, que endureció la acusación contra ellos.

El incendio de anoche evidencia una guerra oculta relacionada con el negocio narco. Los investigadores apuntan a una venganza.