Domingo 31 de Agosto, Neuquén, Argentina
SINIESTROS VIALES

Choque en cadena en el Tercer Puente: un herido y demoras en el tránsito

Un accidente en sentido Cipolletti – Neuquén involucró a una camioneta, un colectivo y otros vehículos. El tránsito se encuentra demorado y la persona herida está fuera de peligro.

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 13:17
Este domingo alrededor de las 10:40, se produjo un accidente de tránsito en el Tercer Puente, en sentido Cipolletti – Neuquén.

El choque involucró a una camioneta blanca EcoSport, un colectivo de larga distancia y otros vehículos aún no confirmados. Según reportes iniciales, se trató de un choque en cadena.

El accidente ocurrió a la altura de la caminera de la Policía de Neuquén, donde trabajaron rápidamente personal médico y policial. Las primeras informaciones indican que una persona resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro.

El tránsito permanecía demorado mientras se investigan las causas del siniestro y el estado de salud de los involucrados.

