Choque en cadena en el Tercer Puente: un herido y demoras en el tránsito

Este domingo alrededor de las 10:40, se produjo un accidente de tránsito en el Tercer Puente, en sentido Cipolletti – Neuquén.

El choque involucró a una camioneta blanca EcoSport, un colectivo de larga distancia y otros vehículos aún no confirmados. Según reportes iniciales, se trató de un choque en cadena.

El accidente ocurrió a la altura de la caminera de la Policía de Neuquén, donde trabajaron rápidamente personal médico y policial. Las primeras informaciones indican que una persona resultó herida, pero se encuentra fuera de peligro.

El tránsito permanecía demorado mientras se investigan las causas del siniestro y el estado de salud de los involucrados.