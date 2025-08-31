¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 31 de Agosto, Neuquén, Argentina
EN ZÁRATE

Hicieron un boquete para robar un banco y se encontraron con la caja fuerte vacía

Los delincuentes ingresaron al banco tras cortar la luz y desconectar las cámaras, pero la caja fuerte estaba vacía; la Policía busca a los responsables.

Por Redacción

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 20:21
Un intento de robo en un banco sorprendió a los vecinos de Zárate esta madrugada. Los delincuentes ingresaron a través de un boquete realizado en la pared del patio luego de cortar la luz del lugar, pero no pudieron llevarse nada porque la caja fuerte estaba vacía.

El hecho ocurrió en la esquina de Belgrano y Brown, donde los asaltantes realizaron una maniobra planificada para acceder a la bóveda principal. Según fuentes policiales, los delincuentes desconectaron el sistema de cámaras de seguridad y dañaron uno de los dispositivos, con el objetivo de borrar cualquier registro de su presencia.

El modus operandi incluyó varias acciones coordinadas. Para abrir la caja fuerte, los ladrones le pegaron una patada a la puerta y accedieron a la zona donde se guarda dinero y objetos de valor. También rompieron el tensor de seguridad y taparon un sensor con cartón para evitar que sonara la alarma, además de barretear una ventana que da al patio.

Los delincuentes permanecen prófugos. La Policía de Zárate realiza rastrillajes en la zona y analiza las cámaras de seguridad cercanas para poder identificarlos.

Asimismo, revisan las grabaciones previas al hecho para reconstruir el recorrido de los sospechosos antes del ingreso al banco y dar con su paradero, indicaron fuentes policiales a este medio.

