En Centenario: murió un bebé de un mes y la Justicia investiga las circunstancias

El lactante de un mes y siete días ingresó en paro cardiorrespiratorio al Hospital Natalio Burd, en la localidad de Centenario y, pese a los intentos de reanimación, falleció. La madre declaró que su pareja lo dejó caer accidentalmente, pero los médicos advirtieron signos de violencia. El padre fue demorado y la Justicia ordenó allanamientos.

Un bebé de apenas un mes y siete días murió este sábado en Neuquén tras ser trasladado en ambulancia al Hospital Natalio Burd en estado de paro cardiorrespiratorio. Pese a las maniobras de RCP realizadas por el equipo del SIEN y los médicos de guardia pediátrica, el lactante no pudo ser reanimado y se declaró su fallecimiento a las 14:00 horas.

De acuerdo con el testimonio de la madre, de 35 años, el pequeño fue víctima de una caída accidental durante la madrugada, cuando su pareja, de 32 años, lo alzó con una lesión en el brazo y lo dejó caer. La mujer aseguró que, tras el episodio, el bebé permaneció consciente, pero cerca del mediodía comenzó a presentar palidez y dificultades respiratorias, lo que motivó el pedido de asistencia médica.

Sin embargo, durante la tarde, médicas que atendieron al menor declararon que el cuerpo presentaba signos de violencia y aportaron fotografías a la investigación. Ante esta ampliación, el fiscal Andrés Aznar dispuso la demora del padre de la criatura, así como el resguardo de los otros dos hijos de la pareja, de 2 y 4 años, quienes quedaron bajo el cuidado de un familiar.

En paralelo, se ordenó el allanamiento del domicilio de la familia, ubicado en barrio Nueva España, que permanecerá consignado y sin ocupantes en su interior mientras se realizan las diligencias. El procedimiento fue llevado adelante por la Comisaría 20 de Parque Industrial, junto a la Brigada de Investigaciones.

El caso continúa bajo investigación judicial, con el objetivo de esclarecer las causas del deceso del bebé y determinar responsabilidades penales.