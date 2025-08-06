Dos detenidos tras persecución y disparos en Neuquén

El hecho ocurrió pasada las 20, el barrio Belgrano vivió un duro momento de violencia. Sobre calle Bahía Blanca, una moto con dos personas fue detenida por efectivos de la Comisaría de la Niñez y la Adolescencia. Según testigos, los sospechosos habían sido perseguidos como presuntos autores de robos en la zona.

Persecución, disparos y detención

La persecución finalizó a metros de calle Montevideo, justo frente a la casa velatoria CALF, un lugar donde en ocasiones anteriores ya se habían registrado incidentes con intervención policial.

Durante el operativo se escucharon disparos por parte del personal policial, que logró reducir a los dos individuos en la vía pública.

Un lugar con antecedentes de conflicto

La casa frente a CALF, ubicada en esa misma cuadra, ha sido escenario de otros episodios con intervención policial en el pasado. Sin embargo, no está confirmado que los detenidos tengan relación con esos hechos.