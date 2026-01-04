Edinson Cavani entrenó de manera diferenciada en el segundo día de pretemporada de Boca en el predio que el club tiene en Ezeiza, pero aseguran que no es por lesión, sino prevención, aunque el parte médico con su nombre se niega desde el mes de octubre.

El uruguayo llamó la atención el viernes cuando voló en el helicóptero desde su país a Buenos Aires para marcar el presente en la primera jornada del 2026. El viernes no arrojó muchas novedades porque sólo fue de estudios médicos y mediciones físicas, aunque en el arranque del fin de semana ya se lo vio correr en soledad, sin pechera ni botines.

De manera extraoficial se dice que es una manera de cuidarlo de los dolores lumbares que tanto lo condicionaron sobre el final del 2025, aunque la postal preocupa porque es repetida desde hace muchos meses en torno a su figura.

Hace pocos días, en la playa uruguaya, el experimentado goleador brindó una entrevista televisiva en la que reconoció su mal momento deportivo en el club argentino. Se mostró comprensivo e igual de expectante que el hincha por mejorar, aunque nada adelantó de una puesta a punto diferente.

Su plan será acumular la mayor cantidad de estímulos físicos, aunque no todos junto al resto de los futbolistas. Una estrategia diferente de trabajo que lógicamente ha sido consensuada con el cuerpo técnico de Claudio Úbeda.

Sin novedades

Mientras tanto, en materia de refuerzos, el año nuevo no ha venido con noticias para Boca. Marino Hinestroza sigue en Colombia, sin destrabar la situación económica por su salida, aunque cada día que pasa se van conociendo más detalles.

Marino Hinestroza sigue sin poder salir de Atlético Nacional de Colombia.

Atlético Nacional no es dueño del 100% de la ficha, sólo de la mitad. El otro 50 le corresponde al Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos que ya estuvo de acuerdo con los 5 millones de dólares que ofreció Boca. Los yanquis quieren hacerse de los dos millones y medios cash rápidamente, pero en Colombia buscaron modificar la suma de la venta para ahorrarse el 8% que deben pagarle al extremo por la transferencia.

Cada día más empantanado y si todavía no se ha caído es sólo por el deseo personal del jugador de venir a la Argentina. Encima, ahora apareció el interés de Fluminense, pero los brasileros no tienen cupo de extranjeros en el plantel. Sólo por eso no han burlado a Boca por el momento.