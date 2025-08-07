De prófugo por un crimen narco-barrial a vender alfajores en un semáforo: así cayó el último de los Alderete en Roca

Fabián Mercado de 26 años, tenía un pedido de captura nacional desde octubre de 2024. La Justicia tucumana lo señala como uno de los tres hermanos acusados de matar a balazos a Verónica Valeria Acevedo, conocida como "La Gorda Valeria", hermana de los líderes de La Interminable, la temida barra brava de Atlético Tucumán. Su fuga terminó ayer, cuando la Brigada de Investigaciones de Roca lo sorprendió vendiendo alfajores en un semáforo de la ruta 22, como si nada.

El hecho que lo puso en la mira de la Justicia ocurrió el 21 de octubre de 2024, en la esquina de avenida Francisco de Aguirre y Suipacha, del barrio El Sifrón de la capital tucumana. Ese día, "La Gorda" fue con su marido a recuperar un terreno que consideraba suyo y que le habían usurpado los Alderete. Apenas llegaron, fueron recibidos a tiros.

Las pericias confirmaron que Mercado y sus hermanos Roberto Ricardo "Zorro" Alderete de 30 años y Catriel Víctor Mercado, de 31, estaban armados con una carabina y un revólver calibre 38. Los disparos impactaron en el abdomen de Valeria, que murió varios días después en el hospital Padilla.

Fabián Alderete estaba prófugo desde octubre del año pasado, se ocultaba en el barrio Chacramonte de la zona rural de Roca

El crimen desató una escalada de violencia en el barrio El Sifón, bastión de los Acevedo, líderes de la barra. Hubo agresiones a familiares y amigos de los Alderete, y hasta la quema de viviendas. La presión en las calles y la imposibilidad de mantenerse por mucho tiempo más ocultos, hizo que los tres acusados decidieran escapar.

Ante el riesgo de represalias y sabiendo que la Policía estaba tras sus pasos, eligieron un destino lejano: el Alto Valle de Río Negro, mezclados entre miles de golondrinas tucumanos que llegan todos los años a trabajar en la cosecha de peras y manzanas.

En abril de este año, el “Zorro” Alderete y Catriel Mercado fueron capturados en Plottier. Los investigadores están convencidos de que Fabián, el menor de los tres, logró seguir escondido y poco después salió de la ciudad con destino a Roca. Según fuentes policiales, se refugió en la zona rural, en el barrio Chacramonte, alojado por otros comprovincianos que trabajan en chacras, dodne su acento no resulta tan llamativo.

El dato de su presencia se mantuvo en reserva, hasta que llegó a oídos de la Brigada de Investigaciones. Los efectivos comenzaron a vigilar los lugares donde podría moverse y finalmente lo detectaron en un semáforo, vendiendo alfajores a los automovilistas. Lo detuvieron sin que opusiera resistencia. Es más, ante la pregunta de los uniformados y sabiendo que su suerte ya lo había abandonado, brindó su identidad verdadera.

Valeria Acevedo no tenía rango dentro de la barra de Atlético, pero si una visible participación en el reparto de entradas

Ahora, Fabián Mercado deberá ser trasladado a Tucumán, donde lo espera una causa por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Para la fiscalía, no hay dudas: su rol en el crimen de “La Gorda” Acevedo fue clave, y su detención cierra el círculo de un caso que marcó a fuego la interna violenta de la barra de Atlético.

Cronología del caso