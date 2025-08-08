La arrastró varios metros con su camioneta y lo atraparon después de una persecución

Un joven de 24 años terminó esposado y con su camioneta secuestrada, luego de arrastrar varios metros a una chica de 19 años en plena vía pública en El Bolsón. La secuencia de violencia de género quedó registrada por las cámaras del 911 y derivó en una persecución que terminó con el sospechoso acorralado por la policía.

Todo empezó pasadas las seis de la tarde de ayer, cuando un operador del sistema de videovigilancia RN Emergencias detectó algo que lo hizo pegar un salto en su asiento.

En un monitor, se veía a un hombre discutiendo con una joven junto a una camioneta Volkswagen Saveiro blanca. La chica, desesperada, forcejeaba para impedir que él arrancara. Pero el conductor encendió el motor, pisó el acelerador y la arrastró por varios metros, hasta que cayó de lleno sobre el asfalto.

En cuestión de segundos, el operador activó el protocolo y dio aviso a la Comisaría 12º. Los móviles salieron disparados y comenzaron a seguir al agresor por avenida San Martín, luego por calle Huenuquir, y finalmente por Martín Fierro. A la altura de Sayhueque, dos patrulleros le cerraron el paso y lograron que detuviera la marcha.

El conductor fue reducido en el acto y trasladado a la comisaría. La víctima, que sufrió lesiones leves, recibió asistencia médica y contención. La camioneta quedó secuestrada como parte de la causa, que será investigada bajo el protocolo de flagrancia para hechos de violencia de género.