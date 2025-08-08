Operativo antidrogas: "es el golpe más importante desde que la provincia se hizo cargo"

Durante la jornada del viernes, la Policía de Neuquén ha desarticulado una organización dedicada a vender drogas, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal y el de Seguridad. Esto fue a través de un operativo que constó de siete allanamientos. El fiscal general José Gerez lo calificó como “el golpe más importante al microtráfico de drogas desde que la provincia se hizo cargo de investigar este delito”, en referencia a la decisión del gobernador Rolando Figueroa de asumir la competencia provincial desde febrero de 2025.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la Jefatura de Policía, junto al jefe de Gabinete José Luis Ousset, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de la Policía Tomás Díaz Pérez.

Resultados: droga, armas y dinero secuestrado

La investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía de Neuquén permitió:

9 personas detenidas (6 hombres y 3 mujeres), todas mayores de edad y, en su mayoría, reincidentes.

6,3 kilos de cocaína y 2,2 kilos de marihuana incautados.

$1,5 millones en efectivo, además de dólares y pesos chilenos.

10 armas de fuego, algunas de alto nivel vulnerante y todas aptas para disparar.

Balanzas, máquina contadora de billetes, posnets e inhibidores de alarmas.

5 vehículos, 4 motos y handys.

Próximas imputaciones y derribo de propiedades

Los detenidos serán imputados mañana por la Fiscalía de Narcocriminalidad. Según Gerez, “desde que asumimos estas investigaciones, ya logramos 17 condenas por venta de drogas en la provincia”.

El fiscal adelantó que la próxima semana podría comenzar el derribo de propiedades vinculadas a la comercialización de drogas.

Desfederalización y política de seguridad

El ministro Nicolini señaló que “esta organización ha quedado desarticulada” y que se trata de “la política pública más importante en materia de seguridad”.

Por su parte, el jefe de la Policía subrayó que este avance es fruto de la desfederalización, proceso por el cual la justicia provincial asumió la competencia sobre causas de microtráfico.