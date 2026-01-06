La Roma venció por 2 a 0 a Lecce como visitante, en un partido correspondiente a la fecha 19 de la Serie A 2025 del fútbol italiano. Para el elenco de la capital los goles fueron marcados por Ferguson y Dovbyk . El cotejo se disputó en el estadio Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare, en una nueva jornada del certamen de la península. Con este resultado, Lecce suma 17 puntos, ubicándose en la 16 posición, mientras que Roma tiene 36 unidades, en la 4 posición en la tabla.

Tuvo una destacada actuación el argentino Paulo Dybala, que volvió a ser titular, y mostró destellos de su enorme jerarquía en un año clave, para todos los jugadores argentinos, que quieren ser considerados por Lionel Scaloni y ser convocados a la selección argentina que estará en la Copa del Mundo 2026.

La primera anotación llegó con Evan Ferguson a los 14 minutos de la primera mitad, a través de una ejecución brillante.

El segundo gol del equipo visitante lo señaló Artem Dovbyk que decoró el 2 a 0 definitivo cuando el cronómetro marcaba el minuto 26 del segundo tiempo, tras recibir una asistencia notable del ex Instituto de Córdoba y Juventus.