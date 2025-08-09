¿Cómo operaba la banda que fue detenida? Son 9 miembros de una familia

Una familia entera, dedicada no sólo al narcomenudeo sino también a otros delitos como robos y estafas, que les permitió adquirir motos y camionetas de alta gama valuadas en hasta $80.000.000. Ése es el perfil de los que fueron arrestados el viernes en la ciudad de Neuquén, en el marco de un operativo que las autoridades consideraron como el más grande de los realizados desde que la Provincia se encarga de las causas de microtráfico de drogas.

“Hoy les formularían cargos a todo el grupo. La mayoría tienen entre 22 y 29 años, salvo el más chico de 19 y el más grande 43. Son 6 hombres y tres mujeres. Se secuestraron seis kilos de cocaína y tres de marihuana, que se presume que fraccionaban para vender en las 6 casas que funcionaban como puntos de venta” dijo el comisario mayor y director provincial del departamento antinarcóticos Nelson Peralta, en diálogo con Pancho Casado, que conduce el programa “Informe semanal” que se emite por AM 550.

Sin embargo la droga no era el único elemento que los vincularía con el mundo del crimen. “Encontramos inhibidores de señal de alarmas y también varios posnet, con los que sospechamos que no sólo cobrarían las sustancias sino también harían algún tipo de estafa” agregó el comisario.

Además en su poder tenían un verdadero arsenal. “Eran10 armas, al menos dos de ellas del tipo carabinas con miras telescópicas, y algunas con un cargador adaptado para disparar más de 50 disparos continuos” dijo el uniformado.

Armas y vehículos

Se presume que esas armas podrían ser producto del robo a viviendas (habrían sido sustraídas junto a otro material) y algunas adquiridas puntualmente. Además para ‘capitalizarse’ tras el ingreso de muchísimo dinero de la venta de drogas tenían en sus viviendas motos y vehículos de alta gama, que también fueron secuestrados.

De esas 5 camionetas y 4 motocicletas una 4x4 está valuada en $80.000.000, mientras que una moto en más de $20.000.0000, porque es de alta cilindrada y fue ‘tuneada’ para competición.

Para estos rodados ya existe un plan. “Es posible que queden para uso de la policía, y regresen a la calle pero como parte de los operativos que nuestra división está realizando” adelantó Peralta.

