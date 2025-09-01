Hijo de concejal de Fuerza Patria golpeó a vecino por creer que colgaba una bandera de LLA

Un hecho de violencia sacudió a la localidad de Baradero cuando Thomas Hidalgo, un joven herrero, fue golpeado brutalmente por Lucio Bagalá, hijo del concejal de Fuerza Patria, Leonardo Bagalá, quien busca la reelección en las próximas elecciones. La agresión dejó a la víctima con fracturas maxilofaciales graves y compromiso en un ojo, por lo que espera ser intervenido quirúrgicamente.

El episodio ocurrió el jueves pasado, cuando Hidalgo había decidido colocar un letrero promocionando su oficio en el cruce de la ruta provincial 41 y Lugones, tras quedarse sin trabajo ese mismo día. “No era nada referido a la política, pero él pensó que estaba colocando los carteles que dicen ‘Kirchnerismo Nunca Más’, que por mi casa habían puesto varios. Hubo un intercambio de palabras, pero terminamos de poner el cartel con mi amigo y nos fuimos”, relató la víctima en diálogo con Radio Mitre.

El conflicto escaló minutos después, cuando Hidalgo ya se encontraba en su domicilio y fue sorprendido por Lucio Bagalá. “Salgo a hablar y me dice: ‘¿Qué problema tenés con mi papá?’ Le dije ‘yo con tu papá no tengo ningún problema, recién frenó con el auto...’, pero no me dejó explicarle y me metió una trompada, quebrándome la mandíbula”, detalló Thomas.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron la feroz agresión. Según las imágenes, Lucio golpeó a Hidalgo, quien cayó desmayado, y luego se le acercó para amenazarlo nuevamente antes de huir sin prestarle asistencia.

Hidalgo fue trasladado primero al hospital Municipal de Baradero y luego al hospital de Vicente López, que cuenta con atención de alta complejidad. “Hoy sigo con varias fracturas maxilofaciales, esperando una operación con riesgo en la visión. Todo esto me pasó por intentar trabajar, por intentar ganarme la vida de manera honesta", contó la víctima en un video que compartió en sus redes.

Finalmente, el joven pidió justicia: “No solo por mí, sino para que nunca más a alguien en Baradero ni en ninguna parte del país termine en un hospital por una confusión y la violencia de otros”.