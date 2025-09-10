Un policía entró a una casa en llamas y rescató a una mujer de 77 años que estaba atrapada

Un policía de la Comisaría 21ª de Roca realizó un accionar heroico al ingresar a una vivienda en llamas y rescatar a una mujer de 77 años que permanecía atrapada en su interior. El hecho ocurrió este martes por la tarde en una casa ubicada sobre calle Rosario de Santa Fe, en la zona norte de la ciudad. Tras un llamado de emergencia, personal policial acudió al lugar y encontró la vivienda envuelta en humo y con llamas visibles desde el exterior. Ante la imposibilidad de que la mujer saliera por sus propios medios, el efectivo decidió ingresar sin equipo de protección para localizarla y sacarla a salvo.

La mujer, propietaria del inmueble, se encontraba desorientada y con dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases tóxicos generados por la combustión. Según testigos, no reaccionaba a los llamados desde el exterior y no había logrado activar ninguna medida de evacuación. El policía ingresó entre el humo denso y avanzó por los pasillos hasta hallarla en una habitación cercana al fondo de la casa. La ayudó a salir caminando, sosteniéndola del brazo, mientras las llamas consumían parte del techo y las paredes del sector este del domicilio.

Al lugar también acudieron efectivos de Bomberos Voluntarios quienes trabajaron de forma intensa para contener el fuego y evitar que se propagara a viviendas vecinas. Utilizaron mangueras y extintores para enfriar las estructuras y realizaron ventilación forzada para reducir la concentración de humo. Durante las tareas de extinción, se confirmó que el incendio se habría originado por un cortocircuito en una de las habitaciones, posiblemente relacionado con una instalación eléctrica antigua o sobrecargada. No se detectaron indicios de acción intencional ni objetos incendiarios en el lugar.

La mujer fue asistida de inmediato por personal del Sistema de Emergencias Médicas, SIARME, que arribó minutos después del rescate. Le practicaron oxigenoterapia en el lugar y, tras una evaluación inicial, fue trasladada en ambulancia al Hospital López Lima. Allí fue internada en el sector de terapia intermedia por cuadro de intoxicación leve a moderada por inhalación de humo. Según el parte médico oficial, su estado fue calificado como estable, sin complicaciones respiratorias graves, aunque se mantendrá en observación durante las primeras 48 horas.