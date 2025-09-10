La mañana neuquina comenzó accidentada. Por un lado, un choque en cadena en la Autovía Norte, en el que por suerte no hubo heridos, sólo daños materiales. Mientras que en el cruce entre las calles Lago Viedma y El Hornero, una camioneta Ford Ranger embistió a una moto en la que circulaba una mujer.

La mujer que circulaba en la moto, de alrededor de 30 años, tuvo que ser asistida por personal médico que arribó en una ambulancia y luego de recibir los primeros auxilios fue trasladada a un centro de salud.

El accidente se produjo en la esquina de Lago Viedma y El Hornero y el rodado menor se llevó la peor parte. El conductor de la camioneta Ford Ranger, que embistió a una moto, resultó ileso.

El Gol la pasó mal

Por otra parte, en Autovía Norte y Casimiro Gómez, tres vehículos protagonizaron un choque en cadena. No hubo heridos, sólo daños materiales, en especial uno de los autos, un Volkswagen Gol.

Vecinos reclaman iluminación en el sector; sin embargo, es un hecho que los vehículos que circulan por el lugar, deben hacerlo con prudencia y responsabilidad.

