Mendoza: una adolescente se atrincheró con un arma en una escuela y efectuó disparos 

Una adolescente de 14 años se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza, efectuó tres disparos y en el lugar había un amplio operativo, mientras que trascendió que, hasta el momento, no se registraron heridos.

Este miércoles una alumna de la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, en La Paz, ingresó armada a la institución, se atrincheró y realizó al menos tres disparos al aire.

A más de tres horas del inicio del procedimiento, la menor continuaba encerrada dentro de la escuela luego de que los efectivos intentaron ponerla a resguardo, pero la joven comenzó a dispararles.

Sus compañeros se encontraban encerrados en las aulas a la espera de que la situación esté controlada, mientras que en los últimos minutos trascendieron videos publicados en redes sociales de la adolescente manipulando el arma.

Desde el medio MDZ agregaron que el arma, calibre 9 milímetros, pertenece a su papá, quien es efectivo policial de San Luis.

Hasta ahora los motivos de este accionar se desconocen y en el lugar trabaja personal policial, de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), del Grupo Especial de Seguridad (GES) y del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS).

A su vez, se espera la llegada de profesionales de la Dirección de Acompañamiento Escolar, junto con otros especialistas del Ministerio de Seguridad