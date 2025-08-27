Neuquén quiere prohibir trapitos, limpiavidrios y lavacoches: multarán a los automovilistas

La Comisión de Legislación del Concejo Deliberante de Neuquén avanza en un proyecto de modificación del Código Contravencional, que busca actualizar las sanciones y regular prácticas que se han extendido en la ciudad. En la mesa de trabajo participan representantes del Consejo de Seguridad, vecinos, particulares y los jueces de Faltas, quienes aportaron su visión sobre la necesidad de establecer nuevas reglas.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la prohibición de los lavacoches, trapitos y limpiavidrios en la vía pública, con el objetivo de ordenar el espacio urbano. Esta práctica ya había sido limitada en gestiones anteriores, pero en los últimos meses volvió a proliferar en el centro de la ciudad.

La normativa en debate prevé que no solo los infractores, sino también los conductores de automóviles que utilicen estos servicios, reciban sanciones. Entre las medidas que se analizan, se contempla la aplicación de multas y trabajos comunitarios a los automovilistas como forma de reparación social.

Además de este tema puntual, el Concejo busca incorporar nuevas faltas y contravenciones que hoy no están contempladas en la norma, con el fin de actualizar y fortalecer la herramienta legal para el control municipal.