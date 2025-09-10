¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 10 de Septiembre, Neuquén, Argentina
LLEVABAN ANIMALES Y OTRAS YERBAS

Secuestraron aves en cautiverio y drogas durante un control policial en Córdoba

Durante el mediodía, la Policía local interceptó un Renault Clío que trasladaba los animales, trampas y un frasco que aparentemente contenía marihuana.

Por Nicolás Alvarez
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 17:01
Este miércoles al mediodía, en un control preventivo realizado en Agua de Oro sobre la Ruta E-53 (entre Sayri y el Cuartel de Bomberos), la Policía local junto a unidades del CAP interceptaron un automóvil Renault Clío que trasladaba aves en cautiverio, tramperos y un frasco que aparentemente contenía marihuana.

El jefe de la Comisaría de Agua de Oro, comisario Franco Capdevilla, detalló a un medio local que el auto en su interior tenía dos pájaros, tres trampas y una jaula. Por esto, solicitaron la presencia de personal de Policía Ambiental para el secuestro de los pájaros.

"Posteriormente, vimos que el vehículo también transportaba un frasco con lo que aparentemente era picadura de marihuana, por lo que se dio intervención a personal de la FPA. La persona fue aprehendida y quedó a disposición de las autoridades competentes”, agregó. Las actuaciones continuarán en sede judicial.

