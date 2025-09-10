Disparos en escuela de Mendoza: la adolescente entregó el arma y fue trasladada a un hospital

La Policía de Mendoza controló la situación en la Escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, donde la adolescente de 14 años entregó el revólver a las autoridades. El arma era reglamentaria de su papá, un efectivo de la provincia de San Luis.

El fiscal del caso dialogó con los periodistas y señaló que la niña fue derivada a un nosocomio de la zona para recibir atención médica.

En este sentido, la funcionaria judicial afirmó que la sospechosa se encuentra en buen estado de salud y resaltó que la Policía "trabajó muy bien".

"Fue un operativo exitoso", declaró el fiscal sobre el procedimiento realizado en el colegio de La Paz.

El Ministerio de Seguridad sacó un comunicado por la adolescente atrincherada

El Ministerio de Seguridad de Mendoza sacó un comunicado por el caso. En el escrito destacaron que “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

El comunicado, firmado por la ministra Mercedes Rus, que los Ministerios de Seguridad y Justicia; de Salud y Deportes; y de Educación, Cultura, Infancias y DGE “solicitan a los medios de comunicación, organizaciones y a la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela Marcelino Blanco de La Paz".

En este marco, la funcionaria sostuvo que en este caso “debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

“Está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves”, sumaron en el escrito.

Por último, se subraya que “el principio precautorio nos obliga a extremar los cuidados. Es fundamental mantener un marco de respeto” y que “se agradece la responsabilidad y la colaboración para garantizar la seguridad del operativo”.

En conferencia de prensa, el ministro Tadeo García Salazar indicó que no existen registros de que la estudiante haya sufrido bullying: “No hay registro en su historial escolar de situaciones de acoso; sí se trabaja con los gabinetes y los Servicios de Orientación y Apoyo a los Estudiantes, que están disponibles para acompañar a toda la comunidad educativa”.